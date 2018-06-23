В Израиле растет число украинцев-нелегалов

Население Израиля за последнее время значительно увеличилось, но не только за счет репатриантов. С недавних пор заметно выросло число людей, проникших в страну незаконно, особенно с Украины.

Из людей, приезжающих в Израиль на постоянное место жительства, 45% составляют украинцы, рассказала вице-мэр израильского города Бат-Ям Ирина Генина.

«Не секрет, что их подталкивает к эмиграции тяжелое экономическое положение. Сейчас еще появилась новая прослойка среди эмигрантов. Это бизнесмены, потерявшие бизнес на Украине», - сообщила Генина.

Ирина Генина говорит и о негативной стороне притока в Израиль новых граждан. Речь идет о нелегалах-гастарбайтерах. Так, на стройках, где раньше в основном работали арабы, теперь преобладают украинцы. А украинки серьезно потеснили филиппинок на работе по уходу за стариками.

«Они находят себе нелегальные заработки, показывают фиктивные бумаги беженцев и никак не хотят возвращаться домой», - приводит слова вице-мэра города Бат-Ям РИА Новости.