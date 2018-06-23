Киев убежден, что дефолта на Украине не будет

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова убеждена, что стране дефолт не грозит. Политик полагает, что такого исхода не будет, несмотря на необходимость выплаты внешнего долга.

Оксана Маркарова в разговоре с журналистами в субботу, 23 июня, подчеркнула, что дефолт Украине не нужен и его не произойдет, передает РИА "Новости".

И.о. главы Министерства финансов также уточнила, что самые крупные платежи в счет госдолга предстоят стране в будущем году. В настоящий момент большие выплаты тоже имеются, однако все эти затраты были заранее предусмотрены в бюджете Украины.