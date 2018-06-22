Почти половина немцев хочет отставки Ангелы Меркель

Порядка 43% жителей ФРГ не возражали бы против отставки действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Такие данные сообщили сегодня представители Института общественного мнения YouGov. Трамп кидался конфетами в Меркель на саммите G7

При этом 42 процента жителей Германии положительно оцениваютдеятельность главы правительства и не видят необходимости в отставке Меркель. Еще 15 процентов опрошенных не смогли ответить на поставленный вопрос.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум главы МВД Хорста Зеехофера по вопросу противодействия нелегальной миграции. У Меркель есть две недели, чтобы урегулировать проблему.