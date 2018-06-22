Почти половина немцев хочет отставки Ангелы Меркель
22 июня 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Порядка 43% жителей ФРГ не возражали бы против отставки действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Такие данные сообщили сегодня представители Института общественного мнения YouGov.
При этом 42 процента жителей Германии положительно оцениваютдеятельность главы правительства и не видят необходимости в отставке Меркель. Еще 15 процентов опрошенных не смогли ответить на поставленный вопрос.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум главы МВД Хорста Зеехофера по вопросу противодействия нелегальной миграции. У Меркель есть две недели, чтобы урегулировать проблему.
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