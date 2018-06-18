Ангела Меркель приняла ультиматум по ситуации с беженцами
18 июня 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня приняла ультиматум главы МВД Хорста Зеехофера по вопросу противодействия нелегальной миграции. У Меркель есть две недели, чтобы урегулировать проблему.
Ранее глава немецких консерваторов и руководитель МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что «не может больше работать с этой женщиной», подразумевая канцлера Германии Ангелу Меркель. Конфликт между ними разгорелся на почве новой концепции в области миграционной политики.
На прошлой неделе политики встречались, чтобы обсудить проект документа, однако им не удалось прийти к согласию. Теперь же Зеехофер в ультимативной форме обещает усилить контроль на немецкой границе и начать высылку мигрантов, которые уже получили отказ в предоставлении убежища в ФРГ или зарегистрированы в других странах Евросоюза.
Предполагается, что на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 28 июня, канцлер Германии должна будет урегулировать проблему нелегальной миграции на общеевропейском уровне, сообщает РИА Новости.
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