Ангела Меркель приняла ультиматум по ситуации с беженцами

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня приняла ультиматум главы МВД Хорста Зеехофера по вопросу противодействия нелегальной миграции. У Меркель есть две недели, чтобы урегулировать проблему.

Ранее глава немецких консерваторов и руководитель МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что «не может больше работать с этой женщиной», подразумевая канцлера Германии Ангелу Меркель. Конфликт между ними разгорелся на почве новой концепции в области миграционной политики.

На прошлой неделе политики встречались, чтобы обсудить проект документа, однако им не удалось прийти к согласию. Теперь же Зеехофер в ультимативной форме обещает усилить контроль на немецкой границе и начать высылку мигрантов, которые уже получили отказ в предоставлении убежища в ФРГ или зарегистрированы в других странах Евросоюза.

Предполагается, что на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 28 июня, канцлер Германии должна будет урегулировать проблему нелегальной миграции на общеевропейском уровне, сообщает РИА Новости.