Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала известие о приговоре к пожизненному тюремному заключению президента Украины Петра Порошенко. В ЛНР признали Порошенко и его соратников виновными в военных преступлениях

Украинский народный трибунал – инициативная группа граждан Украины. Люди, собравшиеся в самопровозглашенной Луганской народной республике, провели расследование военных преступлений действующей киевской власти против собственного народа и собрали массу доказательств этим преступлениям. Итог оказался логичным – народный трибунал приговорил украинского президента и несколько других высокопоставленных чиновников к пожизненному заключению.

«Народ, опаленный гражданской войной Донбасса, принял единственно правильное решение – учредить «Народный трибунал» для расследования преступлений банды Порошенко. Убеждена, что преступная украинская власть обязана ответить за все свои злодеяния, совершенные ею против человечества: за заживо сожженных мирных людей в Одессе, убийства журналистов и пропажу людей, убийства и пытки мирных граждан истерзанного Донбасса, организацию диверсий и террористических актов против народа Крыма», - заявила Ковитиди.

Сенатор отметила, что УНТ – это начало справедливого возмездия действующему на Украине преступному режиму, и этот приговор не случайно был вынесен именно 22 июня – в День памяти и скорби, передает RT.