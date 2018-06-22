Порошенко и мэр Одессы подозреваются в отмывании денег на Виргинских островах

Украинские СМИ узнали о возбуждении дела в отношении Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, их подозревают в отмывании денег. Журналистка Анна Бабинец рассказала изданию "Громадське", что видела переписку.

Бабинец отправила запрос в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов. Как рассказала журналистка, в администрации президента Порошенко ничего не знают о расследовании.

По данным Бабинец, Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым, и правоохранительные органы начали свое расследование. "Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", — пояснила она и обратила внимание, что расследование ведется за границей, хотя дело возбуждено в отношении представителей украинской власти, - сообщает РИА Новости.