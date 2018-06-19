В ГД сравнили Леонида Кравчука с мошенником-экстрасенсом

Во вторник, 19 июня, в Госдуме прокомментировали слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о скором возвращении Крыма. Своим мнением поделился депутат ГД от республики Руслан Бальбек.

По словам политика, когда у "придворных политологов" Петра Порошенко заканчиваются аргументы, на сцену выходит Кравчук, который произносит для украинцев ободряющие речи. Бальбек сравнил экс-главу Украины с мошенником-экстрасенсом, передает РИА "Новости".

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия в будущем откажется от Крыма, поскольку эту территорию слишком сложно содержать.