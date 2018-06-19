В ГД сравнили Леонида Кравчука с мошенником-экстрасенсом
19 июня 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 19 июня, в Госдуме прокомментировали слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о скором возвращении Крыма. Своим мнением поделился депутат ГД от республики Руслан Бальбек.
По словам политика, когда у "придворных политологов" Петра Порошенко заканчиваются аргументы, на сцену выходит Кравчук, который произносит для украинцев ободряющие речи. Бальбек сравнил экс-главу Украины с мошенником-экстрасенсом, передает РИА "Новости".
Ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия в будущем откажется от Крыма, поскольку эту территорию слишком сложно содержать.
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