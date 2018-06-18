Могерини рассказала о борьбе с нелегальной миграцией

Ситуация с нелегальной миграцией в Европе в последнее время спровоцировала разногласия как между странами Евросоюза, так и внутри них. Своим видением решения проблемы поделилась Федерика Могерини.

«Речь не идет о том, чтобы остановить миграцию, но нужно учитывать факторы ее регулирования. В Европе есть некоторые секторы экономики, которые без миграции просто не смогут больше работать. Остановить нужно именно незаконную миграцию», - уверена глава европейской дипломатии.

«Мы приняли решение следовать двойному подходу. Во-первых, бороться с организациями, промышляющими нелегальной переправкой людей. И во-вторых, развивать экономические возможности на местах. Именно поэтому мы столько инвестируем в борьбу с нелегальной миграцией», - сообщила Федерика Могерини после переговоров с представителями стран «Сахельской пятерки», в которую входят Чад, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Мавритания.

В конце июня пройдет саммит глав стран Евросоюза. Вопрос о миграционной политике может стать ключевым в его повестке, сообщает РИА Новости.