Пригород Парижа заполонили овцы

В пригородах Парижа в эти дни можно увидеть идиллическую картину — множество овец пасутся на газоне возле многоэтажных жилых домов. Жители этому только рады, это помогает расслабиться и обрести душевное спокойствие.

Каждый месяц пастухи выпускают десятки стад из фермерских вольеров. В этом есть два плюса: животные получают доступ к растениям, а город — сельскую жизнь посреди бетонных блоков-небоскребов и промзон.