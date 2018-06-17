СМИ: США и Южная Корея намерены приостановить совместные военные учения

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки и Республика Корея намерены приостановить совместные военные учения. Об этом сообщил источник в южнокорейском правительстве.

Военные власти двух стран уже провели консультации насчет совместных учебных маневров, которые американский лидер Дональд Трамп ранее обещал прекратить. Как сообщает агентство Yonhap, через некоторое время главы Минобороны США и Республики Корея расскажут об итогах переговоров.

Отметим, что в настоящий момент на территории Южной Кореи постоянно находятся не менее 28 тысяч американских солдат.