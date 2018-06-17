В Киеве начался «Марша равенства», который в ЕП предлагали возглавить Порошенко
17 июня 2018, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве сегодня ранним утром начался «Марша равенства», который депутаты Европарламента предлагали возглавить президенту Украины Петру Порошенко, депутатам Верховной Рады и членам украинского кабмина.
Марш равенства - парад в защиту прав ЛГБТ - только начинается в 9 утра по местному времени. Киевская полиция еще за сутки приняла беспрецедентные меры безопасности.
ЛГБТ-активисты должны были пройти по центру Киева. Но около 06:00 утра более 150 человек - противники гей-парада - вышли на перекрёсток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения марша.
Полиция задержала 56 человек, пытавшихся помешать проведению гей-парада. Сотрудники полиции призвали закрывших проход освободить его. Но они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги, - передаёт RT со ссылкой на сообщение Нацполиции. Отмечается, что активисты применили газовые баллончики, позднее потасовка возникла возле киевского отеля «Опера».
Всего утром 17 июня в управление полиции для установления личности и выяснения обстоятельств были доставлены 56 человек.
Напомним, группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом возглавить «Марш равенства» - гей-парад - в Киеве.
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