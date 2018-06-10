В Госдуме прокомментировали призыв ЕП к Порошенко возглавить гей-парад
10 июня 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал совет депутатов Европарламента президенту Украины Петру Порошенко «встать в первых рядах» гей-парада в Киеве с целью защиты ЛГБТ-сообщества.
"Гей-парад как выбор Украины и президент с радужным флагом во главе строя — это именно та картинка, которая сегодня нужна европейскому зрителю", - сказал РИА Новости Бальбек. Тем самым Европа убедится, что все "мировые ценности Украина приняла".
Как считает депутат, совет возглавить гей-парад — это в некотором роде официальное приглашение в клуб наиболее прогрессивных европейских лидеров.
В соцсетях иронизируют: "Ну вот, это совсем другое дело. А то мост через Дунай строить, да ну его, лучше гей-парад!" "Стринги и каблуки. Трансляция во все страны Евросоюза. За такое видео денег стоит заплатить".
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