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Обвиняя Москву, Киев не дружит с логикой
14 июня 2018, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]
Политик Николай Стариков считает, что поданный Украиной в Международный суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма и дискриминации не подкреплен доказательствами.
Ранее в Киеве заявили, что сделали Москве «подарок» ко Дню России, передав в Международный суд ООН меморандум в 29 томах весом почти в 90 килограммов, обвиняющий Россию в финансировании терроризма и расовой дискриминации.
Украинский генерал Романенко заявил по этому поводу, что этот судебный процесс принесет Украине «очевидные выигрыши», и рано или поздно Россия «все отдаст».
«Перспектив в суде нет никаких, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Вдобавок Киев, как обычно, не дружит с элементарной логикой. Они уже обвиняли Россию в агрессии, но при этом, как известно, двусторонний товарооборот из года в год увеличивается. Тут остается только руками развести», - прокомментировал ситуацию лидер общественного движения «Патриоты Великой России» Николай Стариков.
«Киев отрабатывает определенные театральные постановки для поддержания ложной уверенности в успехе. Им нужно постоянно показывать, что победа близка, Россия вот-вот рухнет и мировое сообщество вот-вот преподнесет им на блюдечке Донбасс, а заодно и Крым», - цитирует политика РИА Новости.
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