На Украине «Северный поток-2» назвали угрозой европейской цивилизации

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что участие Германии в проекте «Северный поток-2» негативно влияет на всю Европу.

Украинский замминистра пожаловался в телеэфире, что на Западе постоянно говорят одно, а делают другое. Так, по его утверждению, Германия заявляет о поддержке украинской стороны, но сама при этом принимает активное участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Георгий Тука высказал мнение, что в случае отказа европейской цивилизации от таких основополагающих принципов, как права человека и уважение международно признанных границ, ей будет угрожать серьезная опасность.

«Если европейская цивилизация начинает разменивать эти принципы на какие-то бизнес-интересы, это может привести к крайне негативным последствиям для Западной Европы как цивилизации», - приводит его слова RT.