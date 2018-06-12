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Македонию переименовали
12 июня 2018, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Македонии Зоран Заев озвучил сегодня историческое решение о переименовании страны. Теперь она получит конституционное название Республика Северная Македония.
Сегодня премьер-министр Македонии Зоран Заев и его греческий коллега Алексис Ципрас провели телефонный разговор, в ходе которого достигли соглашения по конституционному названию Македонии.
«Уважаемые сограждане, у нас есть историческое решение. Название Республика Северная Македония с переводом на все языки для повсеместного употребления», - сообщил новость глава македонского правительства в телеэфире.
Спор о названии между Македонией и Грецией продолжался 25 лет и препятствовал вступлению республики в Евросоюз и НАТО. Греция требовала переименования, чтобы республику Македония не путали с одноименной областью Греции.
Теперь, после достижения соглашения о названии, договор будет подписан македонским и греческим правительствами, ратифицирован в парламенте, а осенью состоится референдум по вопросу утверждения нового названия страны. После этих процедур ожидается приглашение страны в Евросоюз и НАТО, сообщает РИА Новости.
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