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Трамп сообщил о готовности подписать документ с КНДР
12 июня 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп сообщил во вторник о готовности подписать документ с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча политиков в настоящий момент проходит в одной из гостиниц Сингапура.
Трамп подчеркнул, что в рамках его встречи с северокорейским коллегой был достигнут "большой прогресс". По мнению президента США, беседа прошла лучше, чем этого можно было ожидать. Позже он сообщил журналистам, что идет на подписание документа, однако не уточнил, какого именно, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын не ответил на вопросы репортеров о возможности денуклеаризации, хотя его об этом спросили трижды.
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