В Сингапур на встречу с Трампом прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын

МИД Сингапура сообщил о прибытии главы КНДР Ким Чен Ына. Ожидается, что северокорейский лидер проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР. По некоторым данным, Трамп хочет провести с северокорейским лидером переговоры тет-а-тет. На встрече будут присутствовать лишь переводчики.

"Приветствуем председателя Ким Чен Ына, только что прибывшего в Сингапур", — подписал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан. СМИ ранее обсуждали, что в последний момент лидер КНДР решил лететь на саммит на самолете Ил-62. Но сейчас известно, что он приземлился на борту самолета China Boeing 747 китайской авиакомпании. Помимо Boeing с лидером КНДР в Сингапур из Пхеньян прилетели еще два самолета - Ил-62 и грузовой Ил-76.

Ким Чен Ына сопровождает многочисленная охрана.