Воюющая в Донбассе украинская армия атаковала ОБСЕ

Работающие в зоне конфликта на востоке Украины наблюдатели ОБСЕ попали под огонь киевских силовиков. Информацию об этом распространили власти Луганской народной республики.

Из сообщения, оказавшегося в распоряжении агентства «Новороссия», следует, что инцидент произошел в пятницу в поселке Голубовское. Украинские военные обстреляли поселок в тот момент, когда там находились представители международной организации. На данный момент известно, что атака привела к разрушениям. В находящейся в Донбассе миссии ОБСЕ случившееся пока не прокомментировали.

Кроме того, сегодня днем войска, задействованные в силовой операции Киева в регионе, обстреляли окраину города Горловка. В ДНР проинформировали, что противник использовал минометы.

Ранее в пятницу был опубликован вероятный сценарий разгрома народных республик Донбасса украинской армией. Соответствующее заявление сделал представитель самопровозглашенного государства на мирных переговорах Денис Пушилин.