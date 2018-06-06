Трамп раскритиковал сплетни на тему отсутствия супруги

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на журналистов за их спекуляции по поводу того, что его супруга Меланья, перенесшая операцию, несколько недель не появлялась на публике.

В середине мая первая леди США Меланья Трамп перенесла операцию на почках. Пресс-служба Белого дома сообщила, что операция прошла успешно. Через несколько дней Меланью Трамп выписали из больницы. Она вернулась в Белый дом, но не торопилась появляться на публике. В связи с этим в медиапространстве возникли различные слухи и предположения.

«Фейковые СМИ – нечестные и злобные по отношению к моей жене и нашей прекрасной первой леди Меланье. Во время ее восстановления после операции они сообщали о чем угодно - от ее смерти до подтяжки лица, о том, что она покинула Белый дом и меня и уехала в Нью-Йорк или Виргинию. Все это вранье, она в порядке», - раскритиковал Трамп все эти домыслы.

Первая леди США впервые после операции появилась на публике 4 июня, на мероприятии в честь погибших военнослужащих, сообщает РИА Новости.