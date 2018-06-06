Путин: страны, которые пошли на поводу у США, теперь сами страдают от санкций

Президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что страны, которые "пошли на поводу у США" и начали вводить антироссийские санкции, теперь могут прочувствовать санкции Штатов на себе.

По словам российского президента, санкции "не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и их инициаторам", - сообщает kp.ru.

"Те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять и в отношении этих стран", - сказал российский лидер.

Власти США ввели с 1 июня таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Эти страны пообещали ответ Белому дому.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что Европейский союз должен восстановить отношения с Россией, отменить антироссийские санкции и вообще проводить более независимую от США линию в отношении России.