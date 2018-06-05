Польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 нашла следы взрывчатки?

Польская комиссия по расследованию крушения президентского самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках разбившегося борта номер 1.

Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич, который в настоящее время возглавляет комиссию по расследованию авиакатастрофы, ранее неоднократно заявлял, что причиной крушения Ту-154, в результате которого погибли Лех Качиньские и высокопоставленные польские чиновники, могли стать взрывы на борту, сообщает РАО. Теперь комиссия заявляет, что компоненты взрывчатых веществ нашли не только на обломках, но и на теле одного из погибших. Однако исследования не показали наличия следов взрвчатки в почве на месте авиакатастрофы, - передает РИА Новости.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, которые находились на борту воздушного судна

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 году назвал причиной авиакатастрофы решение экипажа Ту-154 не уходить на запасной аэродром. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера сделала аналогичные выводы. Но нынешние власти Польши не согласились с докладами МАК и комиссии Миллера и приняли решение возобновить расследование.