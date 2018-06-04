СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовилась свергнуть власть на Украине
4 июня 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Службе безопасности Украины утверждают, что Надежда Савченко действительно участвовала в подготовке госпереворота. Согласно последней информации, об этом свидетельствуют данные допроса на полиграфе.
В пресс-службе СБУ в понедельник, 4 июня, подчеркнули, что комиссия экспертов сделала весьма четкие выводы, которые говорят о том, что Савченко принимала активное участие в обсуждении планов насильственного свержения и вооруженного захвата власти. Кроме того, она якобы перевозила для этих целей оружие, передает РИА "Новости".
Также специалисты уверяют, что Надежда Савченко располагала детальным планом убийства украинского руководства.
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