СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовилась свергнуть власть на Украине

В Службе безопасности Украины утверждают, что Надежда Савченко действительно участвовала в подготовке госпереворота. Согласно последней информации, об этом свидетельствуют данные допроса на полиграфе.

В пресс-службе СБУ в понедельник, 4 июня, подчеркнули, что комиссия экспертов сделала весьма четкие выводы, которые говорят о том, что Савченко принимала активное участие в обсуждении планов насильственного свержения и вооруженного захвата власти. Кроме того, она якобы перевозила для этих целей оружие, передает РИА "Новости".

Также специалисты уверяют, что Надежда Савченко располагала детальным планом убийства украинского руководства.