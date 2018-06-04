Солдата с автоматом Калашникова заметили на плакате НАТО

Военный с автоматом Калашникова попал на плакат польской батальонной боевой группы Североатлантического альянса. Картинка была опубликована в воскресенье на страничке в социальной сети Twitter.

Данный пост появился в аккаунте перед масштабными учениями Saber Strike 2018, которые пройдут на территории Латвии. Согласно последней информации, в тренировочных маневрах примут участие примерно три тысячи солдат из разных стран, в частности, из Польши, Румынии, Хорватии, Великобритании и США, передает РИА "Новости".

Внимательные пользователи Twitter заметили, что румынский военнослужащий держит в руках оружие, которое внешне ничем не отличается от АК47. У многих интернет-активистов этот "промах" вызвал недоумение.