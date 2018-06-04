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Солдата с автоматом Калашникова заметили на плакате НАТО
4 июня 2018, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]
Военный с автоматом Калашникова попал на плакат польской батальонной боевой группы Североатлантического альянса. Картинка была опубликована в воскресенье на страничке в социальной сети Twitter.
Данный пост появился в аккаунте перед масштабными учениями Saber Strike 2018, которые пройдут на территории Латвии. Согласно последней информации, в тренировочных маневрах примут участие примерно три тысячи солдат из разных стран, в частности, из Польши, Румынии, Хорватии, Великобритании и США, передает РИА "Новости".
Внимательные пользователи Twitter заметили, что румынский военнослужащий держит в руках оружие, которое внешне ничем не отличается от АК47. У многих интернет-активистов этот "промах" вызвал недоумение.
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