Захарова назвала Бабченко всемирным посмешищем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала журналиста Аркадия Бабченко абсолютной жертвой Службы безопасности Украины после инсценировки его убийства. На Украине рассказали послам G7 о спецоперации с Бабченко

Захарова заявила, что СБУ выставила Аркадия Бабченко посмешищем на весь мир, "и когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко".

Мария Захарова высказала сомнения в эфире телеканала "Россия 1", что министр иностранных дел Украины Павел Климкин действительно мог быть не в курсе инсценировки убийства Бабченко.

В результате инсценировки убийства Аркадия Бабченко украинские правоохранительные органы получили список из 47 "следующих жертв террористов", заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.