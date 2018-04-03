Британский экономист считает, что ЕС может повторить судьбу СССР

Европейский союз может повторить судьбу Советского Союза. Мнение о распаде Евросоюза обосновал профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс, назвав "растущую запутанность и снижающийся авторитет" как одну из предпосылок скорого краха ЕС.

Британского профессора цитирует издание The Times. В этом месяце "проекту" ЕС исполняется 61 год. "Отсутствие воспроизводства культуры намекает, что, как и у старшего брата (СССР), срок его существования едва ли превысит человеческую жизнь", — считает Принс.

Профессор Лондонской школы экономики отметил, что с начала XXI века в Евросоюзе идут постепенные процессы распада, обостряется недовольство людей европейским блоком, а в ответ вводится больше инструментов жёсткого контроля. По мнению британского экономиста, "достижения всё чаще доставались слишком высокой ценой, потому что платить за них приходилось социальным отчуждением".

Принс утверждает, что лидеры ЕС перестали считаться с интересами населения, а сам союз стал напоминать чудовище. "Этот дракон, на котором мы едем, повернул голову и опаляет нас своим жарким дыханием", — рассуждает в своём докладе ученый.

"Выход Великобритании из ЕС – это только начало", - уверен британский экономист.