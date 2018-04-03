Эксперт оценил заявление Госдумы в связи с образованием в Латвии

Эксперт считает, что латвийская реформа образования в первую очередь негативно отразится на демографической обстановке в самой Латвии, спровоцировав эмиграцию. Госдума призвала к санкциям против Латвии за запрет обучения на русском

Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей прокомментировал заявление Госдумы РФ о введении экономических мер против Латвии в связи с принятием поправок к закону «Об образовании», нарушающих права русскоязычного населения Латвийской республики.

По мнению эксперта, принятие поправок к закону «Об образовании» продиктовано политически-электоральными мотивами, но не обеспечено преподавательскими кадрами. И даже если Латвия примет ответные недружественные шаги, это не сможет навредить России, развивающей собственную портовую систему в Ленинградской области. Эксперт также отметил, что многие русскоязычные жители Латвии уже рассматривают вопрос об эмиграции в Россию или страны Западной Европы, что неблагоприятно отразится на демографической ситуации в далеко не густонаселенной Латвии, передает RT.