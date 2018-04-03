Черноморский флот готов противодействовать украинскому пиратству
3 апреля 2018, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]
Черноморский флот России готов заняться обеспечением безопасности российского судоходства и противодействием украинскому государственному пиратству.
«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», - считают представители ЧФ после инцидента с захватом украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» из Крыма.
Черноморский флот, включая морскую авиацию, готов обеспечить свое постоянное присутствие в северо-восточной части Черного моря и в акватории Азовского моря в случае получения такого приказа, передает РИА Новости слова своего источника в силовых структурах республики Крым.
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