Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся под арестом, опубликовала на своей странице в соцсети основные тезисы плана по переустройству Украины. Суд арестовал Надежду Савченко

Савченко предлагает изменить концепцию административно-территориального устройства, поделив страну на общины с населением по 120-150 тысяч человек. «Эта концепция основывается на природном укладе украинцев издревле и на реальной демократии, а не на той, которую основали политики современности», - утверждает она.

В «апрельских тезисах» Савченко речь идет также о необходимости провести перепись населения Украины и начать всеобщую паспортизацию населенных пунктов. Описано также переустройство избирательной системы, позволяющее гражданам отзывать избранных ранее депутатов. По плану реформы судебной и правоохранительной систем, украинцы смогут также напрямую избирать региональных руководителей полиции и председателей судов, передает РИА Новости.