Савченко обнародовала "апрельские тезисы"
3 апреля 2018, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся под арестом, опубликовала на своей странице в соцсети основные тезисы плана по переустройству Украины.
Савченко предлагает изменить концепцию административно-территориального устройства, поделив страну на общины с населением по 120-150 тысяч человек. «Эта концепция основывается на природном укладе украинцев издревле и на реальной демократии, а не на той, которую основали политики современности», - утверждает она.
В «апрельских тезисах» Савченко речь идет также о необходимости провести перепись населения Украины и начать всеобщую паспортизацию населенных пунктов. Описано также переустройство избирательной системы, позволяющее гражданам отзывать избранных ранее депутатов. По плану реформы судебной и правоохранительной систем, украинцы смогут также напрямую избирать региональных руководителей полиции и председателей судов, передает РИА Новости.
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