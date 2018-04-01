Пушков считает, что Украина скоро скатится в нищету

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался о постановлении украинского правительства прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы. Пушков назвал подготовку Украиной договора о дружбе с Россией провокацией

По мнению политика, ясно, что произойдет: Украина скатится в нищету. "Киев рвет экономические связи с Россией. Зачем? Рвутся в ЕС, куда их никогда не примут; идут по пути прозападной коалиции в Молдавии. Результат предсказуем: Молдавия пребывает в нищете, туда же скатится и Украина", - написал Алексей Пушков в соцсети Тwitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее объявил об единогласном решении правительства прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией.

31 марта появилась информация о том, что украинскому Министерству иностранных дел поручено сообщить в установленном порядке российскому правительству о решении кабмина Украины.