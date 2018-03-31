МИД Украины начал разработку нового договора о дружбе с Россией
31 марта 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
МИД Украины начал разработку нового договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. О планах внести изменения в договор с учётом текущей ситуации 28 марта заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль.
Киев ранее сообщал о планах расторгнуть договор о дружбе с Россией, подписанный 31 мая 1997 года президентом РФ Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кучмой.
Сейчас украинские дипломаты предлагают исключить из текста положения о политической дружбе и экономическом сотрудничестве между странами, - передаёт RT. По данным источников, чиновники МИД Украины предлагают зафиксировать в соглашении и тот факт, что территории Донбасса и Крыма являются украинскими.
Верховная рада Украины ранее официально признала Россию "страной-агрессором", приняв в середине января законопроект о реинтеграции Донбасса. По мнению экспертов, на этом фоне заключение договора о дружбе просто противоречит здравому смыслу.
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