В Великобритании полиция без объяснения причин проводит досмотр самолета РФ
30 марта 2018, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Британские полицейские без предъявления оснований провели досмотр российского лайнера А321 авиакомпании "Аэрофлот". Досмотр произошел после прилета самолета из московского Шереметьево в Лондон.
Пассажиры к тому времени самолет покинули. Британские стражи порядка потребовали, чтобы экипаж тоже вышел из самолета для того, чтобы провести там досмотр. Экипаж отказался покидать лайнер, так как досмотр в отсутствие представителей экипажа недопустим. При этом полицейские настаивают на досмотре и всего экипажа.
В МИД России отреагировали на безосновательный досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне. Соответствующее заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель дипведомства в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, досмотр самолета в столице Великобритании стал "очередной провокацией".
"Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании произвести какие-то манипуляции на борту без свидетелей", — добавила Захарова. Она также рассказала, что на место выехали сотрудники российского посольства.
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