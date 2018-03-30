В Великобритании полиция без объяснения причин проводит досмотр самолета РФ

Британские полицейские без предъявления оснований провели досмотр российского лайнера А321 авиакомпании "Аэрофлот". Досмотр произошел после прилета самолета из московского Шереметьево в Лондон.

Пассажиры к тому времени самолет покинули. Британские стражи порядка потребовали, чтобы экипаж тоже вышел из самолета для того, чтобы провести там досмотр. Экипаж отказался покидать лайнер, так как досмотр в отсутствие представителей экипажа недопустим. При этом полицейские настаивают на досмотре и всего экипажа.

В МИД России отреагировали на безосновательный досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне. Соответствующее заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель дипведомства в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, досмотр самолета в столице Великобритании стал "очередной провокацией".

"Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании произвести какие-то манипуляции на борту без свидетелей", — добавила Захарова. Она также рассказала, что на место выехали сотрудники российского посольства.