Источник: Трамп сообщил Путину, что в гонке вооружений победят США

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным сделал важное заявление. Согласно последней информации, высказывание политика касалось гонки вооружений.

Отмечается, что Трамп якобы сообщил коллеге, что можно устроить новую гонку вооружений, если Россия действительно этого хочет, однако Штаты одержат в ней победу, передает URA.RU.

Данные слова, как утверждает источник, президент США произнес почти сразу после поздравления Путина с победой на президентских выборах, которые состоялись в РФ 18 марта. Более того, Дональд Трамп якобы напомнил, что его страна намерена потратить 700 миллиардов долларов на модернизацию вооруженных сил.