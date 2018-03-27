Трамп обсудил с Меркель и Макроном антироссийские санкции
27 марта 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп обсудили в телефонных беседах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном «решительный ответ Запада» на инцидент с Сергеем Скрипалём в Великобритании.
Оба разговора начались с обсуждения высылки российских дипломатов и единства в этом вопросе стран Запада. Меркель и Трамп позитивно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, членов ЕС и других стран в ситуации с высылкой «офицеров российских разведки» в знак солидарности с Великобританией.
В ходе переговоров Трампа и Макрона оба лидера, по сообщению Белого дома, приветствовали «решительный ответ Запада на российскую химическую атаку в Солсбери, в том числе выдворение многочисленных российских шпионов по обе стороны Атлантики».
Дипломаты также обсудили противодействие западных стран экономической политике Китая.
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