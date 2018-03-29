Опубликованы данные о самоуничтожении группы ВСУ при попытке прорыва в ДНР
29 марта 2018, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]
Разведывательная группа Вооруженных сил Украины подорвалась на минном поле при попытке прорыва на территорию Донецкой народной республики. Информацию о самоуничтожении киевских силовиков распространили власти самопровозглашенного государства.
В официальном заявлении, оказавшемся в распоряжении «Русской весны», говорится, что инцидент произошел в среду вечером в районе села Луганское. Численность группы диверсантов, пытавшихся проникнуть в ДНР, составляла до десяти человек. В результате подрыва погибли двое военных, еще трое получили ранения.
Ранее сообщалось, что на южной линии фронта в Донбассе в среду вспыхнули позиционные бои. В ходе вооруженного столкновения с украинской армией защитники ДНР понесли потери, рассказал глава республики Александр Захарченко.
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