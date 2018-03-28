В Совфеде высказались о "презентации" Британии по делу об отравлении Скрипаля
28 марта 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Совете Федерации в среду, 28 февраля, прокомментировали презентацию об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую ранее показали на брифинге британской дипломатической миссии в Москве.
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что данный материал является "сочинением на заданную тему". В беседе с RT сенатор подчеркнул, что очень пытался вникнуть в содержание вышеуказанной презентации, однако скоро осознал бессмысленность затеи. По словам политика, в ней нет очень важного звена – хоть одного доказательства причастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ.
Косачев добавил, что действия Лондона демонстрируют либо подход тоталитарного режима, либо полное нарушение ключевых основ презумпции невиновности.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
МИД: ни одно государство не предоставило доказательств вины РФ в "деле Скрипаля"