В Совете Федерации в среду, 28 февраля, прокомментировали презентацию об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую ранее показали на брифинге британской дипломатической миссии в Москве.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что данный материал является "сочинением на заданную тему". В беседе с RT сенатор подчеркнул, что очень пытался вникнуть в содержание вышеуказанной презентации, однако скоро осознал бессмысленность затеи. По словам политика, в ней нет очень важного звена – хоть одного доказательства причастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ.

Косачев добавил, что действия Лондона демонстрируют либо подход тоталитарного режима, либо полное нарушение ключевых основ презумпции невиновности.