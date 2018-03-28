Представитель Госдепа США сравнила Россию с морским чудовищем

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт сделала накануне весьма резонансное заявление о России. Согласно последней информации, она сравнила Российскую Федерацию с морским чудовищем.

На регулярном брифинге Науэрт ответила на вопрос журналиста о том, будут ли следующие выборы в Штатах безопаснее после высылки российских дипломатов. Представитель Госдепа заявила, что не может сказать точно, поскольку у России "длинные руки и много щупалец", передает РИА "Новости". Она добавила, что российская сторона, вероятно, по-прежнему будет проявлять интерес к выборам в США и других странах.

Представитель СМИ изумился и переспросил про "щупальца". Хезер Науэрт подтвердила, что имела в виду именно это, а также уточнила, что речь идет о "чудовище из морских глубин".