Представитель Госдепа США сравнила Россию с морским чудовищем
28 марта 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт сделала накануне весьма резонансное заявление о России. Согласно последней информации, она сравнила Российскую Федерацию с морским чудовищем.
На регулярном брифинге Науэрт ответила на вопрос журналиста о том, будут ли следующие выборы в Штатах безопаснее после высылки российских дипломатов. Представитель Госдепа заявила, что не может сказать точно, поскольку у России "длинные руки и много щупалец", передает РИА "Новости". Она добавила, что российская сторона, вероятно, по-прежнему будет проявлять интерес к выборам в США и других странах.
Представитель СМИ изумился и переспросил про "щупальца". Хезер Науэрт подтвердила, что имела в виду именно это, а также уточнила, что речь идет о "чудовище из морских глубин".
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