Захарова назвала «распечатку» по делу Скрипаля провалом Мэй
27 марта 2018, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Захарова заявила, что Москва не получила ответ от Лондона и Вашингтона на просьбу предоставить «распечатку» по делу отравленного в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Захарова в своём Facebook привела слова посла США в России Джона Хантсмана о «распечатке с обзором инцидента», которую раздавали в британском посольстве представителям иностранных государств. Позднее Захарова опубликовала презентацию, которую распространяли на брифинге в посольстве Великобритании.
«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — заявила Захарова. Те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, раздобыл «Коммерсантъ».
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