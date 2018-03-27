Российские военные спутники пришли в движение

Засекреченный военный спутник «Космос-2521» пришел в движение относительно космического аппарата «Космос-2519», который практически не перемещался последние три месяца.

Филипп Кларк, британский эксперт по российской и американской космическим программам, первым обратил внимание на то, что российские военные маневрирующие спутники пришли в движение относительно друг друга. Примерно с середины марта расстояние между ними то увеличивается, то сокращается.

Секретный космический аппарат российского производства под кодовым названием «Космос-2519» был запущен в июне прошлого года с Плесецкого космодрома. Через два месяца после выхода на орбиту от него отделился спутник-инспектор «Космос-2521».

Военные маневрирующие спутники предназначены для наблюдения за другими космическими аппаратами и их перехвата. В перспективе они станут частью российской орбитальной группировки, обеспечивая сдерживание космической гонки вооружений, пишет Lenta.ru.