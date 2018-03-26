В ЕС планируют принятие дополнительных мер против России

Страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов. И раздумывать, какие дополнительные меры против России они могут еще предпринять.

Сегодня 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов. Начали эту спланированную акцию страны Прибалтики и Польша. Затем, почти одновременно, сообщения о высылке наших дипломатов пришли из США, Франции, Нидерландов и других стран.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в своем Twitter, что этим дело может не ограничиться. «В ближайшие дни и недели не исключены дополнительные меры в отношении России, в том числе дальнейшие высылки», - написал он в блоге.

Все страны, объявившие о высылке российских дипломатов, мотивируют свое решение «делом Скрипаля», бывшего британского шпиона, найденного 4 марта отравленным в Солсбери (Великобритания).