Бывший президент США выступил против импичмента Трампа

Бывший американский лидер выступил против импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Такое заявление сделал демократ Джимми Картер, который находился у власти с 1977 по 1981 год.

Политик подчеркнул, что Трампу следует полностью отработать положенный ему срок, поскольку он хочет сделать "по-настоящему хорошую работу". В интервью телеканалу CBS Картер также отметил, что очень хотел бы помочь миллиардеру в его работе.

Экс-президент Штатов добавил, что Дональд Трамп будет находиться у власти полный срок, если только против него не будут выдвинуты уголовные обвинения. Джимми Картер призвал спецпрокурора по расследованию Роберта Мюллера рассказать, если бизнесмен действительно нарушил закон.