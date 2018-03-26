Бывший президент США выступил против импичмента Трампа
26 марта 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший американский лидер выступил против импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Такое заявление сделал демократ Джимми Картер, который находился у власти с 1977 по 1981 год.
Политик подчеркнул, что Трампу следует полностью отработать положенный ему срок, поскольку он хочет сделать "по-настоящему хорошую работу". В интервью телеканалу CBS Картер также отметил, что очень хотел бы помочь миллиардеру в его работе.
Экс-президент Штатов добавил, что Дональд Трамп будет находиться у власти полный срок, если только против него не будут выдвинуты уголовные обвинения. Джимми Картер призвал спецпрокурора по расследованию Роберта Мюллера рассказать, если бизнесмен действительно нарушил закон.
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