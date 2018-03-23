Дональд Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о бюджете, который вчера принял конгресс. Президента США не устроило, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп отметил, что более 800 тысяч получателей программы DACA просто брошены демократами, а так необходимая, по его словам, стена профинансирована не полностью. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте.

Изначально администрация США запрашивала на возведение стены 25 миллиардов. Как заявляют представители Республиканской партии, выделенных денег хватит на строительство примерно ста сорока километров "физических барьеров", которые заменят нынешние невысокие конструкции на границе.