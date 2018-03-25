Власти США не желают ставить памятник советским летчикам

В воскресенье, 25 марта, стало известно, что памятник советским летчикам, которые погибли в ходе Второй мировой войны, наотрез отказались ставить власти американского города Элизабет в Нью-Джерси.

Согласно последним данным, в мае прошлого года руководство населенного пункта одобрило установку монумента весом 25 тонн. Впоследствии было проведено новое голосование, в ходе которого лишь три члена городского совета высказались за данную инициативу, а пятеро выступили категорически против, передает Associated Press.

Уточняется, что памятник, о котором идет речь, планировалось посвятить военнослужащим из СССР, которые в рамках проекта "Зебра" проходили обучение в Америке.