Власти США не желают ставить памятник советским летчикам
25 марта 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 25 марта, стало известно, что памятник советским летчикам, которые погибли в ходе Второй мировой войны, наотрез отказались ставить власти американского города Элизабет в Нью-Джерси.
Согласно последним данным, в мае прошлого года руководство населенного пункта одобрило установку монумента весом 25 тонн. Впоследствии было проведено новое голосование, в ходе которого лишь три члена городского совета высказались за данную инициативу, а пятеро выступили категорически против, передает Associated Press.
Уточняется, что памятник, о котором идет речь, планировалось посвятить военнослужащим из СССР, которые в рамках проекта "Зебра" проходили обучение в Америке.
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