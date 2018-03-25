США готовят своих военнослужащих к войнам будущего с помощью комиксов

США начали готовить своих военнослужащих к войнам будущего. Киберинститут Военной академии США (ACI) разработал пособие в виде комикса. Пособия с картинками созданы с целью не только заставить американских солдат и молодых офицеров задуматься о войнах будущего но и о том, как именно должна проводиться подготовка к подобным конфликтам.

По сюжету силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией. Разработчики пособия придумали, что в 2027 году Молдавия и Румыния объединяются и пересекают красную линию России. Напряженность ситуации обостряется тем, что в это время НАТО и российская армия проводят учения по разные стороны российской границы. В какой-то момент отдельные войска отклоняются от заранее намеченного плана действий, в бой вступают роботы и начинается полномасштабный конфликт, - передает РИА Новости.

В США предполагают, что Россия обладает возможностями ведения высокотехнологичной войны. В комикса прописано, что Москва начинает кибератаку, российские войска захватывают американское консульство в одном из побежденных городов.

"Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить стратегический сюрприз для армии", — пояснила сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта.

По ее словам, формат пособия может удивить, но, как она полагает, комиксы помогают военнослужащим "понять во многом непостижимые вещи", - сообщает IEEE Spectrum — ежемесячный журнал, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники.