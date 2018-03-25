Бывший посол объяснил, почему скоро отношения между Лондоном и Москвой наладятся
25 марта 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший британский посол в Российской Федерации Энтони Брентон объяснил, почему, по его мнению, дипломатическая враждебность между Россией и Великобританией скоро закончится, потепление начнется через несколько месяцев.
В интервью изданию The Independent Энтони Брентон высказал мнение, что некоторое время контактов с Россией на высоком уровне еще не будет. Но через "несколько месяцев это начнет размываться".
Экс-посол подчеркнул, что странам необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей. Дипломат отметил, что в целом поддерживает сейчас действия правительства Терезы Мэй, но считает используемый при общении с Москвой язык "без надобности злобным", - передает РИА Новости.
Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. Он со своей дочерью был отравлен в британском городе Солсбери. Британские власти обвинили в отравлении Скрипаля Россию.
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