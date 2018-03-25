В Госдуме ответили на угрозы Киева заблокировать Крымский мост
25 марта 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек ответил на угрозы лидера организации "Меджлис крымско-татарского народа", запрещенной в России, Ленура Ислямова блокировать Крымский мост.
По словам депутата Госдумы, Ислямов - по своей сути - популист, и его заявления рассчитаны на наивность слушателей, - передает RT. "Не секрет — в отношении Крыма у него руки коротки, что он и пытается компенсировать длинным языком", — сказал Руслан Бальбек в интервью телеканалу. Он отметил, что Ислямов заблуждает, полагая, что на Крымском мосту можно к столбу камеру прикрутить.
"Поставить человека со смартфоном, который будет фиксировать въезжающих, также невозможно. Остаётся только одно — слёзно просить, чтоб никто не ездил, а то введут санкции", - заключил Руслан Бальбек.
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