Поклонскую разозлили угрозы украинских радикалов заблокировать Крымский мост

Наталья Поклонская ответила на угрозы украинских радикалов заблокировать Крымский мост.

Ленур Ислямов, лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа», предложил каким-то образом фисировать транспорт, который будет двигаться по мосту, а также всех водителей и пассажиров.

«Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам — это все, на что способен обвиняемый Ислямов», — приводит слова депутата Поклонской «Федеральное агентство новостей».