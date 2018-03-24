Украина разрабатывает план, как блокировать Крымский мост

На Украине разрабатывают план, как блокировать Крымский мост, который строится через Керченский пролив, чтобы соединить полуостров Крым и Краснодарский край, - сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Лидер организации "Меджлис крымско-татарского народа" запрещенной в России, Ленур Ислямов заявил, что Украина готова на все, чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту.

Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, который будет проезжать по мосту, и ввести санкции против людей, приезжающих на территорию Крыма. По его словам, сначала они понаблюдают за результатом санкций, а потом могут начать принимать новые меры.

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов и не уточнил, какие могут быть шаги. Ислямов подчеркнул, что для блокирования моста через Керченский пролив будут применяться "ненасильственные методы борьбы".

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Крым накануне выборов посетил новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" и строящийся через Керченский пролив мост.