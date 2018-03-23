Мария Максакова заявила, что точно знает имя убийцы Дениса Вороненкова

В пятницу, 23 марта, в годовщину гибели бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова сделала важное заявление. По словам оперной певицы, она точно знает имя убийцы своего супруга.

Максакова подчеркнула, что роковой выстрел был совершен по требованию отца ее старших детей Владимира Тюрина. Мария утверждает, что у нее есть доказательства, передает РИА "Новости". Артистка уверена, что мужчина ненавидел Вороненкова и не желал, чтобы любимая женщина досталась ему, поэтому и решил "устранить" его.

Ранее стало известно, что Мария Максакова в последнее время регулярно получает угрозы от Владимира Тюрина. Отмечается, что мужчина якобы постоянно отправляет ей сообщения странного содержания.