Киев просит Интерпол объявить в розыск бывшего мужа Максаковой
20 марта 2018, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
Украина направила в Интерпол документы для объявления в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, которого следствие считает заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Предприниматель являлся гражданским мужем Марии Максаковой до того, как она вышла замуж за Вороненкова. Ранее министерство внутренних дел Украины объявило Тюрина в розыск.
В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин был фактическим заказчиком убийства Вороненкова. Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные, так как Вороненков был женат на бывшей гражданской жене Тюрина, оперной певице Марии Максаковой.
В октябре прошлого года Владимир Тюрин, заподозренный украинской Генеральной прокуратурой в убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, заявил о своей непричастности к этому преступлению.
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