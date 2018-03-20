Киев просит Интерпол объявить в розыск бывшего мужа Максаковой

Украина направила в Интерпол документы для объявления в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, которого следствие считает заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Мария Максакова в годовщину убийства мужа сыграет Дездемону в Харькове

Предприниматель являлся гражданским мужем Марии Максаковой до того, как она вышла замуж за Вороненкова. Ранее министерство внутренних дел Украины объявило Тюрина в розыск.

В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин был фактическим заказчиком убийства Вороненкова. Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные, так как Вороненков был женат на бывшей гражданской жене Тюрина, оперной певице Марии Максаковой.

В октябре прошлого года Владимир Тюрин, заподозренный украинской Генеральной прокуратурой в убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, заявил о своей непричастности к этому преступлению.