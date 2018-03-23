На берег в Австралии выбросились более 150 дельфинов, видео

Более 150 черных дельфинов выбросились на берег австралийского залива Хэмелин. Некоторые все еще живы. Местные жители пытаются вернуть животных обратно в воду.

Массовый выброс черных (чилийских) дельфинов на берег произошел на пляжном побережье в нескольких километрах от города Огаста, Австралия. Представители министерства рыболовства Австралии уже предупредили население, что такое количество мертвых дельфинов на побережье неизбежно приведет к массовому скоплению акул в этом месте.

Местные жители наблюдают, что некоторые из выбросившихся на берег животных все еще живы. Люди ждут прилива, чтобы попытаться помочь дельфинам вернуться обратно в море. Сотрудники природоохранной службы Западной Австралии уточняют, что дельфинам смогут помочь, если у них останутся силы, чтобы уплыть, пишет РИА Новости.