На берег в Австралии выбросились более 150 дельфинов, видео
23 марта 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Более 150 черных дельфинов выбросились на берег австралийского залива Хэмелин. Некоторые все еще живы. Местные жители пытаются вернуть животных обратно в воду.
Массовый выброс черных (чилийских) дельфинов на берег произошел на пляжном побережье в нескольких километрах от города Огаста, Австралия. Представители министерства рыболовства Австралии уже предупредили население, что такое количество мертвых дельфинов на побережье неизбежно приведет к массовому скоплению акул в этом месте.
Местные жители наблюдают, что некоторые из выбросившихся на берег животных все еще живы. Люди ждут прилива, чтобы попытаться помочь дельфинам вернуться обратно в море. Сотрудники природоохранной службы Западной Австралии уточняют, что дельфинам смогут помочь, если у них останутся силы, чтобы уплыть, пишет РИА Новости.
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